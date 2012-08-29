У видання «Главное» вилучили файловий сервер - редактор

Харків. 29 серпня. УНІАН. У Харкові співробітники Управління боротьби з економічною злочинністю під час обшуку в офісі банку «Базис» вилучили файловий сервер, який належить виданню «Главное», редакція якого також розміщена в цьому приміщенні (вул. Сумська,88).

Про це кореспондентові УНІАН повідомив головний редактор видання «Главное» Віктор Алексєєв.

За його словами, на вилученому файловому сервері зберігається архів випусків газети «Главное», а також матеріали на наступний номер газети, випуск якого запланований на суботу 1 вересня.

В.Алексєєв зазначив, що зараз спеціалісти видання поїхали до слідчого управління міліції, щоб спробувати повернути сервер або, якщо це не вдасться, переписати матеріали, які зберігаються на ньому.

Головний редактор «Главного» не виключив, що вихід наступного номеру газети може бути зірваний. «Поки що не знаємо, але на грані зриву. Ми не виключаємо, що газета не вийде», - сказав В.Алексєєв.

Він також висловив здивування тим, що сервер, який не належить банку «Базис», у офісі якого вчора відбувався обшук, взагалі вилучили. «Незрозуміло, чому його вилучили, там були фотографії, текстові матеріали тощо. Я не думаю, що там було таке, що могло зацікавити УБЕЗ. Насправді, вони знають набагато більше нас», - сказав В.Алексєєв.

Він підкреслив, що обшуку в приміщенні редакції видання «Главное» не проводилося. Сервер, який належить виданню, фізично знаходився у підвальному приміщенні будинку по вулиці Сумській, 88, а не в приміщенні редакції ЗМІ. «Сервер знаходився у підвалі у IT-шників. Обшуку в «Главком» не було точно. Робочі станції на місці, окрім файлового серверу», - наголосив В.Алексєєв.

Він також зазначив, що, за словами працівників, котрі були присутні під час обшуку, з приміщення було вилучено близько 14 комп’ютерів, які належать або банку «Базис», або АО «Інвестор».

За словами В.Алексєєва, обшук у приміщеннях за адресою: вулиця Сумська, 88 закінчився близько 24.00.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Харкові у приміщенні по вул. Сумській, 88, де розташована громадська приймальня екс-губернатора Харківської області, голови Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» Арсена Авакова та офіси структур, які пов’язують із ним (банк «Базис», АТ «Інвестор», Дослідницький центр медіатехнологій, що є засновником видання «Главное») проводився обшук.

Як повідомив начальник слідчого управління МВС України в Харківській області Зиновій Галаван, обшук проводився в рамках слідчих дій по кримінальній справі, порушеній 22 серпня стосовно посадових осіб банку ПАО «АКБ «Базис» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Представник УМВС зазначив, що у приміщенні за адресою Сумська 88, розташовується не тільки банк «Базис», а й інші комерційні структури, які мають відношення до розкрадання грошових коштів із цього банку. Втім, він підкреслив, що «у тих приміщеннях, на які немає санкції суду, обшук не проводиться».

Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова. За класифікацією НБУ, належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.