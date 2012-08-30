Металіст виходить до групового етапу Ліги Європи
22:48, 30 серпня 2012Харьків
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Позаду - Динамо Бухарест (4:1)
Харків. 30 серпня. УНІАН. Харківський Металіст здобув перемогу у матчі-відповіді раунду плей-офф над бухарестським Динамо і за сумою двох зустрічей виходить до групового етапу змагань у Лізі Європи УЄФА.
Рахунок гри, яка щойно завершилася у Харкові на стадіоні «Металіст», 2:1 на користь харків’ян.
Голи забили Бланко 29 і Крістальдо 61, у Динамо - Куртян 52.
Склад Металіста: Горяїнов, Обрадович, Торсігльєрі, Папа Гуйє, Барвінко, Торрес, Хав`єр, Марлос (Тайсон 57), Бланко (Едмар 57), Соса (Вілліан 78), Крістальдо.Запас: Дишленкович, Лисенко, Шелаєв, Ребенок.
Загальний рахунок м’ячів у двох зустрічах 4:1.
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