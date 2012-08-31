Харківська плавчиня Наталія Прологаєва виборола «золото» на Паралімпійських іграх

Харків. 31 серпня. УНІАН. Харківська плавчиня Наталія Прологаєва виборола золоту медаль на Паралімпійських іграх - 2012, які зараз відбуваються в Лондоні (Великобританія).

Харків`янка виграла дистанцію у 50 метрів вільним стилем, повідомляє сайт ОДА.

Також у перший день змагань українські спортсмени вибороли вісім медалей: дві золоті, дві срібні та чотири бронзових нагород. За підсумками першого дня збірна України посідає 4-те місце в медальному заліку.