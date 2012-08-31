«Главному» дозволили скопіювати інформацію з вилученого серверу

Харків. 31 серпня. УНІАН. У Харкові правоохоронці дозволили виданню «Главное» скопіювати з вилученого файлового серверу інформацію, необхідну для безперебійної роботи цього ЗМІ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний редактор видання «Главное» Віктор Алексєєв.

За його словами, представники редакції змогли скопіювати інформацію вчора у другій половині дня.

«Так, вчора нам дали можливість скопіювати. Ми привезли відповідний лист, вони викликали експерта, який простежив, що й куди копіюється, потім було складено про це протокол», - сказав В.Алексєєв.

За його словами, представники редакції скопіювали на переносний жорсткий диск частину архівів видання, матеріали на новий номер і напрацьовані матеріали на наступні номери.

В.Алексєєв зазначив, що зриву випуску чергового номеру газети «Главное» не відбулося.

За його словами, газета вже віддрукована і завтра буде розповсюджена.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня в Харкові у приміщенні по вулиці Сумській, 88, де розташована громадська приймальня екс-губернатора Харківщини, голови Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» Арсена Авакова та офіси структур, які пов’язують із ним (банк «Базис», АО «Інвестор», Дослідницький центр медіатехнологій, що є засновником видання «Главное»), проводився обшук.

Під час обшуку правоохоронці вилучили файловий сервер, що належить виданню «Главное», який зберігався не в офісі газети, а в підвальному приміщенні будинку. Редакція «Главного» заявила, що випуск наступного номеру газети на грані зриву.

За даними начальника слідчого управління МВС України в Харківській області Зиновія Галавана, проведення слідчих дій у приміщенні ПАО «АКБ «Базис» по вулиці Сумській, 88 пов’язане з тим, що стосовно посадових осіб банку «Базис» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).