Металіст програв Евертону

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст прогав матч-відповідь Кубку УЄФА лівепульському Евертону з рахунком 2:3.

Команда Мирона МАРКЕВИЧА двічі виходила вперед, але не змогла утримати переможного рахунку.

Голы забили: Едмар (21), Махдуфі (52) – Лескотт (48), Макфадден (72), Анічебе (88).

За грою спостерігали 32 тисячі уболівальників.

За результатми двох матчів (1:1 в гостях) вивбув з престижних змагань.

Результати всіх матчів Кубка УЄФА:

Локомотив - Мітьюленд 2:0 (перший матч 3:1)

Базель - Сараєво 6:0 (2:1)

Сарагоса - Аріс 2:1 (0:1)

Ельфсборг - Динамо (Бухарест) 0:1 (2:1)

Паніоніос - Сошо 1:0 (2:0)

Брюгге - Бранн 2:1 (0:1)

Белененсеш - Баварія 0:2 (0:1)

Брага - Хаммарбю 4:0 (1:2)

Палермо - Млада 0:1 (1:0) 2:4 за пенальті

Аякс - Динамо (Загреб) 2:3 (1:0)

Гамбург - Літекс 3:1 (1:0)

Копенгаген - Ланс 2:1 (1:1)

Хекен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5)

Блекберн - Ларісса 2:1 (0:2)

Стандард - Зеніт 1:1 (0:3)

Лейрія - Байєр 3:2 (1:3)

Бордо - Тампере Юнайтед 1:1 (3:2)

Црвена Звезда - Гроцлін 1:0 (1:0)

Зальцбург - АЕК 1:0 (0:3)

Панатінаїкос - Артмедіа 3:0 (2:1)

Оденсе - Спарта 0:0 (0:0) 3:4 за пенальті

Цюріх - Емполі 3:0 (1:2)

Рапід (Відень) - Андерлехт 0:1 (1:1)

Алкмаар - Пасуш 0:0 (1:0)

БАТЕ - Вільяреал 0:2 (1:4)

Галатасарай - Сьон 5:1 (2:3)

Ерджієспор - Атлетіко 0:5 (0:4)

Твенте - Хетафе 3:2 (0:1)

Фіорентіна- Гронінген 1:1 (1:1) 4-3 за пенальті

Болтон - Работнічки 1:0 (1:1)

Рапід (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0)

Металіст - Евертон 2:3 (1:1)

Анортосіс - Тоттенхем 1:1 (0:6)

Волеренга - Аустрія (Відень) 2:2 (0:2)

АІК - Хапоель (Тель-Авів) 0:1 (0:0)

Ренн - Локомотив (Софія) 1:2 (3:1)

Дніпро - Абердін 1:1 (0:0)

Хельсінборг- Херенвєєн 5:1 (3:5)

ЦСКА (Софія) - Тулуза 1:1 (0:0)

Ольборг - Сампдорія 0:0 (2:2)

Таким чином, до групового етапу Кубку УЄФА виходять 40 команд (позначені темним). Вони будуть поділені на 8 груп по п`ять. З 25 жовтня по 20 грудня клуби проведуть по чотири матчі: два вдома і два на виїзді. Володарі трьох перших місць у групах і вісім клубів, що зайняли треті місця в груповому етапі Ліги чемпіонів, виходять до плей-офф. На стадіях 1/16, 1/8, 1/4 і 1/2 фіналу ігри йдуть на вибування за системою спарених матчів.