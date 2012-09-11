Гостем ювілейної «Харьковской сирени» стане Мішель Мерсьє

Харків. 11 вересня. УНІАН. Почесним гостем наступного - ювілейного 5-го Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» стане відома за виконанням ролі Анжеліки французька актриса Мішель Мерсьє.

Як повідомила в ефірі обласного радіо начальник управління у справах преси та інформації ХОДА - співголова оргкомітету кінофестивалю Вікторія Маренич, Мішель Мерсьє вже дала свою згоду приїхати до Харкова.

«Ми плануємо збагатити V кінофестиваль зустрічами з тими людьми, які мешкають, передусім, в Україні і Росії. Ще рано називати імена, але ми вже розпочали роботу», - передає слова В.Маренич сайт ХОДА.

Як повідомляв УНІАН, попередні фестивалі «Харьковская сирень» у якості почесних гостей відвідали багато зірок світового кіно, зокрема, французькі актори Мілен Демонжо, П’єр Рішар, Ален Делон.

На знімках: Мілен Демонжо і П’єр Рішар у Харкові (архів).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА