В колонії заявляють, що Тимошенко на співкамерницю не тиснула

Харків. 13 вересня. УНІАН. Співкамерниця екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко Юлія Абаплова не скаржилася адміністрації Качанівської виправної колонії на тиск з боку екс-прем`єра.

Про це на брифінгу у виправному закладі повідомила заступник начальника Качанівської виправної колонії із соціально-виховної та психологічної роботи Оксана Кошлач, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи скаржилася Ю.Абаплова на тиск з боку своєї співкамерниці.

«Ані в усній, ані в письмовій формі таких заяв не було», - сказала О.Кошлач.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи зафіксували співробітники колонії, які ведуть відеоспостереження у приміщенні, де утримувалася Ю.Тимошенко, факти тиску екс-прем’єра на Ю.Абаплову, О.Кошлач сказала: «Цього я не можу сказати, навіть не я веду відеоспостереження».

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня С.Власенко оприлюднив листа Ю.Абаплової, датованого 25 березня, у якому вона заявляє про тиск. За словами захисника, співкамерниця екс-прем’єра написала листа, в якому йдеться про те, що її змушували давати неправдиві свідчення проти Ю.Тимошенко. С.Власенко продемонстрував та зачитав деякі уривки листа на 9 сторінках, кожна з яких підписана, який Ю.Абаплова з власної ініціативи написала йому особисто.

Через кілька годин після цього Ю.Абаплова провела у Качанівській колонії прес-конференцію, на якій заявила, що листа з начебто свідченнями про тиск, оприлюдненого С.Власенком, вона написала під диктовку екс-прем’єра. Ю.Абаплова також спростувала інформацію про те, що на неї чинять тиск працівники пенітенціарної служби і що її утримують у карцері.

На знімку: Юлія Абаплова, співкамерниця Юлії Тимошенко.