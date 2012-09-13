На Харківщині розпочато збирання цукрових буряків
16:47, 13 вересня 2012Харьків
0 0
Працюють цукрові заводи
Харків. 13 вересня. УНІАН. Аграрії Харківщини розпочали збирання цукрових буряків.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент агропромислового розвитку, станом на 13 вересня до збирання цукрових буряків приступили два райони Харківської області.
Прибрано 509 га з майже 27 тисяч га загальної площі. З них 216 га зібрано в Валківському районі і 293 га - в Нововодолазькому.
Накопано 13,5 тис тонн цукрових буряків, 8,6 тис тонн вже вивезено на переробні підприємства. В роботу включилися Новоіванівський та Мурафський цукрові заводи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter