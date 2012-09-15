У Печенігах пройшов етнофестиваль «Печенізьке поле - 2012»

Харків. 15 вересня. УНІАН. У селищі Печеніги на березі водосховища пройшов щорічний ХІ етнофестиваль «Печенізьке поле-2012».

Як передає кореспондент УНІАН, цього року фестиваль зібрав на березі Печенізького водосховища кілька десятків тисяч відвідувачів.

Одразу кілька сцен та майданчиків фестивалю розпочали свою роботу о 12:00. На сцені «Музична застава», розташованій неподалік центрального входу на фестивальний майданчик, гостей зустрічали співами фольклорні колективи з усіх районів Харківської області.

У «Місті майстрів» проходили майстер-класи майстрів народної творчості й кожен бажаючий міг самотужки виліпити з глини, наприклад, національний музичний інструмент зозулицю, спробувати свої сили в ковальському ремеслі тощо. Поруч між районами області проводився конкурс на кращу народну солом’яну скульптуру «Печенізький оберіг».

Організатори фестивалю забезпечили дозвілля всім присутнім: дітей розважали аніматори та інструктори, підлітки могли продемонструвати вправність у «Канатному містечку» та на турніку, втримавшись на якому 2 хвилини можна було виграти 200 гривень. Утім, найбільше зацікавили людей свинячі перегони, у яких, продемонструвавши справжній чемпіонський характер та неабияку швидкість, виграв представник Сахновщинського району кнур Сахно, та музична програма «Караоке на майдані» із Ігорем Кондратюком, запис якої проходив просто на березі водосховища.

Конкурс «Козацька сила» за участю найвідоміших українських стронгменів зібрав повні трибуни головної сцени «Печенізького поля-2012».

Увечері гостей фестивалю «Печенізького поля» привітали голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та народний депутат України Дмитро Шенцев.

«За моєю спиною море води, переді мною - море людських очей, і це більш яскраве і більш вражаюче видовище. Це величезне щастя - стояти на рідній землі і мати можливість бачити таку кількість людей, які прийшли підтримати «Печенізьке поле». Я хочу привітати всіх нас з великим святом Слобожанщини, святом хороших людей, прекрасних колективів, святом, яке помітно відрізняє нас від багатьох інших регіонів України і дає нам можливість говорити: «Ми - жителі Слобожанщини!», - сказав, звертаючись до гостей XI етнофестивалю, М.Добкін.

Почесні гості нагородили переможців конкурсів, які відбулися в рамках етнофестивалю.

Після цього на великій сцені фестивалю в рамках гала-концерту розпочалися виступи груп «Асканія Нова», «Рвані міхи», «Mad Heads XL», фіналістки телевізійного шоу «Голос країни 2» Іларії та фіналістка телевізійних шоу і конкурсу молодих виконавців «Новая волна» Марії Яремчук. Також глядачі побачили шоу барабанщиків «Rhythmmen», концерт гуртів «Скрябін» та «Тік». Програму фестивалю закрило шоу світлових музичних фонтанів та феєрверк.

Трансляція концерту на «Печенізькому полі» проходила на Харківському обласному телебаченні, он-лайн трансляція подій фестивалю - на сайті Харківської облдержадміністрації, сайті управління преси та інформації ХОДА та сайті Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва.