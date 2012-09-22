Кривава подія у Золочеві: пенсіонер відрубав голову іншому

12:27, 22 вересня 2012
Харьків
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Так закінчилася випивка у дворі

Харків. 22 вересня. УНІАН. У райцентрі Золочів на Харківщині пенсіонер відрубав голову іншому пенсіонерові.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова, це сталося 21 вересня близько 16.30 - мертве тіло чоловіка 1938 року народження без голови було знайдене у дворі покинутого будинку в районному центрі.

За її словами, по гарячих слідах міліція Золочева за підозрою у вбивстві затримала мешканця Харкова 1941 р.н.

У ході розслідування з’ясувалося, що під час п’янки один чоловік задушив іншого, а після цього сокирою відрубав йому голову.

Речові докази вилучено. Міліція порушила кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

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