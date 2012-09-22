У неділю на сході дощ, місцями гроза

Харків. 22 вересня. УНІАН. У неділю, 23 вересня, у східних та Запорізькій області пройде дощ, місцями гроза.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі. Вітер протягом доби переважатиме західний, 7-12 м/с. Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 5-10° тепла (на високогір`ї Карпат приморозки 0-2°), вдень 14-19° тепла; на решті території вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, вдень 18-23°.

На Київщині істотних опадів не передбачається. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 14-19°.

По Києву температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.

22 вересня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-22°, в Дніпрі біля Києва 17°.

