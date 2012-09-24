Результати матчів 1/16 Кубка України з футболу
Чекаємо жеребкування на 1/8
Харків. 24 вересня. УНІАН. Стали відомі всі учасники 1/8 Кубка України з футболу сезону 2012/13.
Оболонь (Київ) - Металіст (Харків)1:4
Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ) 4:1
ФК Севастополь - Кривбас (Кривий Ріг) 2:1
Славутич"(Черкаси) - Волинь (Луцьк) 1:3
Кримтеплиця (Молодіжне) – Карпати (Львів) 0:2
Десна (Чернігів) - Ворскла (Полтава) 1:2
Гірник-Спорт (Комсомольськ) - Таврія (Сімферополь) 0:2
Украгроком (Головківка) - Металург (Запоріжжя) 6:5
Жемчужина (Ялта) - Дніпро (Дніпропетровськ) 0:1
Кремінь (Кременчук) - Нива (Тернопіль) 0:2
Геліос" (Харків) - Говерла (Ужгород) 0:1
Шахтар (Свердловськ) - ФК Одеса 2:1
Сталь (Дніпродзержинськ) - Іллічівець (Маріуполь) 0:6
Авангард (Краматорськ) - Зоря (Луганськ) 5:4
Сталь (Алчевськ) - Арсенал (Київ) 2:3
Чорноморець (Одеса) - Металург (Донецьк) 2:0