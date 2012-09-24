Результати матчів 1/16 Кубка України з футболу

Чекаємо жеребкування на 1/8

Харків. 24 вересня. УНІАН. Стали відомі всі учасники 1/8 Кубка України з футболу сезону 2012/13. Оболонь (Київ) - Металіст (Харків)1:4 Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ) 4:1 ФК Севастополь - Кривбас (Кривий Ріг) 2:1 Славутич"(Черкаси) - Волинь (Луцьк) 1:3 Кримтеплиця (Молодіжне) – Карпати (Львів) 0:2 Десна (Чернігів) - Ворскла (Полтава) 1:2 Гірник-Спорт (Комсомольськ) - Таврія (Сімферополь) 0:2 Украгроком (Головківка) - Металург (Запоріжжя) 6:5 Жемчужина (Ялта) - Дніпро (Дніпропетровськ) 0:1 Кремінь (Кременчук) - Нива (Тернопіль) 0:2 Геліос" (Харків) - Говерла (Ужгород) 0:1 Шахтар (Свердловськ) - ФК Одеса 2:1 Сталь (Дніпродзержинськ) - Іллічівець (Маріуполь) 0:6 Авангард (Краматорськ) - Зоря (Луганськ) 5:4 Сталь (Алчевськ) - Арсенал (Київ) 2:3 Чорноморець (Одеса) - Металург (Донецьк) 2:0

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