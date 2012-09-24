Харківський аеропорт почав обслуговувати пасажирів за програмою Priority Pass

Харків.24 вересня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» з 1 вересня 2012 року приєднався до Рriority Pass - найбільшої в світі незалежної програми доступу у VIP-зали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, програму Рriority Pass активно використовують провідні аеропорти 300 міст з більш як 100 країн світу.

Коментуючи подію, Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського) зазначив, що із цим нововведенням аеропорт набуде нового статусу і значно підвищить рівень обслуговування пасажирів.

«Це дійсно важливий крок - і для розширення спектру послуг, що надаються, і для підвищення статусу аеропорту в цілому. Що стосується самої програми, то, як показує практика інших аеропортів, вона володіє цілою низкою об`єктивних переваг, важливих для повноцінного функціонування будь-якого міжнародного аеровокзального комплексу. Тому ми щиро раді, що Міжнародний аеропорт «Харків» зпосів своє місце у списку аеропортів, котрі надають послуги Proirity Pass. Сподіваюся, що наші пасажири - власники карт Priority Pass - зможуть тепер відчувати себе тут ще комфортніше», - сказав В.Васильченко.

В даний час обслуговування пасажирів по картах Priority Pass здійснюється в бізнес-залі міжнародної зали вильотів харківського аеропорту. Всі привілеї, що надаються в рамках цієї програми, гарантовані 24 години і 7 днів на тиждень.

До основних функцій/переваг бізнес-зали Міжнародного аеропорту «Харків» відносяться:

високоякісне обслуговування, комфортабельна залаз європейським дизайном інтер`єру, великі екрани з демонстрацією фільмів та інших розважальних програм без реклами, шведський стіл (безалкогольні гарячі і холодні напої, холодні закуски, фрукти), який входить у вартість відвідин бізнес-зали, безпровідний доступ Wi-fi до мережі Інтернет, можливість замовити напої та блюда за розширеноим меню.

Ознайомитися з деталями участі в програмі можна тут: http://www.prioritypass.com/russian/termsandconditions.cfm. Скористатися її перевагами в Міжнародному аеропорту «Харків» можуть не тільки власники карт, але і всі охочі за відповідну плату.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту. Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - $191,3 млн.

Priority Pass - найбільша в світі незалежна програма доступу у VIP-зали аеропортів, переваги якої вже оцінили і активно використовують аеропорти 300 міст більш як 100 країн світу. В цілому послуги Priority Pass сьогодні надають 600 VIP-залів різних аеровокзалів. Тепер до їх число входить і Міжнародний аеропорт «Харків». Авіапасажирам членство в Priority Pass гарантує висококласне обслуговування, всі можливості для повноцінної роботи (включаючи доступ до системи Інтернет, зони для переговорів та іншої бізнес активності) івідпочинку, комфортну атмосферу, а також безкоштовні закуски і прохолодні напої. До числа приємних бонусів для власників карти Priority Pass входить також привілейований доступ у більш ніж 70 VIP-залів аеропортів США. Доступність VIP-залів, включених до програми, не залежить від вибору авіакомпанії та класу квитка.