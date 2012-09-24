Курсант Наконечний до останньої миті боровся за літак - командувач Повітряних сил

Харків. 24 вересня. УНІАН. Курсант Харківського університету Повітряних сил ім. І.Кожедуба Микола Наконечний, який під час навчальних польотів загинув на аеродромі в Чугуєві 22 вересня, до останньої миті боровся за літак.

Як повідомили УНІАН у харківському регіональному медіа-центрі Міноборони України, про це сказав під час обговорення подробиць трагедії, яке пройшло в університеті ім. І.Кожедуба, командувач Повітряних сил Збройних сил України Юрій Байдак.

«Пожежі, загоряння у небі не було. Літак після злету виконував набір висоти з великим кутом атаки. Керівник польотів віддав курсанту команду про зменшення куту атаки. Втім, курсант, за даними об’єктивного контролю на реакцію ручки керування, ледь віддалив від себе ручку керування, а потім знову її узяв. Після чого літак почав звалюватися на праве крило, зіштовхнувся із землею, і лише потім відбулося загоряння. Запалали паливні баки. Команда курсанту від керівника польотів: «Катапультуйся» надішла, але, як з’ясувалося, засобами порятунку він не скористувався. Курсант до останнього боровся за літак, - сказав Ю.Байдак, коментуючи перші результати розшифрування плівок «чорної скриньки».

Також командувач ПСУ повідомив, що під час виконання польотів місцевому населенню нічого не загрожувало.

«Літак упав на території аеродрому. Самі ж польоти проводилися у простих метеорологічних умовах із дотриманням усіх заходів безпеки, як це передбачено курсом польотів», - зазначив Ю.Байдак.

У медіа-центрі повідомили, що сьогодні ж, 24 вересня, в університеті ім. І.Кожедуба відбулося прощання з тілом загиблого, а у вівторок, 25 вересня, на Сумщині відбудеться його поховання із дотриманням усіх військових почестей.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня на військовому аеродромі міста Чугуїв зазнав катастрофи літак Л-39, внаслідок якої загинув курсант 3-го курсу льотного факультету Харківського університету Повітряних сил ЗСУ Микола Наконечний. Було розшифровано «чорний ящик» літака.

Як заявив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Володимир Замана, розглядаються дві версії авіакастрофи: несправність літака і помилка пілота.

За його словами, курсант-льотчик пройшов повну підготовку згідно з курсом льотної підготовки, до самостійного польоту виконав з льотчиком-інструктором 71 політ та був визначений готовим до виконання самостійного польоту.

«На цей час розшифровано плівки об’єктивного контролю, за результатами вивчення яких попередньо встановлено, що літак був справним. Ймовірною причиною авіакатастрофи є людський фактор», - сказав В.Замана.

За фактом авіакатастрофи літака Л-39 прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері порушено кримінальну справу за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них).

На знімку: Микола Наконечний.

Фото харківського медіа-центру Міноборони України