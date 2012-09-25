Осінні канікули переносяться

Харків. 25 вересня. УНІАН. Осінні канікули цього року триватимуть з 25 до 31 жовтня, початок занять - 1 листопада.

З відповідною ініціативою виступило Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, листа за підписом заступника міністра освіти Бориса Жебрівського відправлено керівникам управлінь освіти на місцях, повідомляє Status Quo.

Раніше планувалося, що канікули пройдуть з 29 жовтня до 4 листопада.

Причина перенесення - проведення 28 жовтня парламентських виборів: велика частина виборчих дільниць розташована в загальноосвітніх навчальних закладах. У Міносвіти наголосили, що перенесення канікул дасть можливість організовано розпочати й завершити роботу виборчих дільниць, уникнути ускладнення епідеміологічної ситуації в дитячому колективі і якісно підготувати шкільні приміщення до проведення навчальних занять відповідно до санітарних норм.

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