Тигипко цього тижня відвідає Харків

Харків. 26 вересня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України, заступник голови Партії регіонів Сергій Тигипко 28 вересня планує здійснити робочу поїздку до Харкова.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів.

Очікується, що урядовець відвідає Держпідприємство «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», буде присутнім на обласному з’їзді первинних організації Партії регіонів, проведе прес-конференцію для представників ЗМІ, а також запише інтерв’ю на Харківському обласному державному телебаченні.