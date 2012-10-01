У харківському перинатальному центрі народилася тисячна дитина

Харків. 1 жовтня. УНІАН. У харківському регіональному перинатальному центрі народилася тисячна дитина.

Про це поінформувала керівник Центру Ірина Кондратова, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

За її словами, тисячні пологи відбулися 28 вересня. Хлопчика назвали Максимом, він народився доношеним, вага – 3,200 кг. Зараз його стан задовільний, немовля знаходиться на спільному перебуванні з породіллею, на грудному вигодовуванні. Завтра мати з дитиною планується виписати.

«Мати цього малюка – мешканка Харкова, їй 21 рік, вона має важку патологію, тому вся вагітність спостерігалася в нашому центрі. У генетиків була підозра, що хвороба матері могла передатися маляті. На щастя, поки припущення не підтверджується, але протягом першого року дитина буде спостерігатися в перинатальному центрі для того, щоб попередити всі можливі проблеми», – сказала І.Кондратова.