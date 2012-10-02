На заводі Шевченка найближчим часом виплатять ще 8 млн грн - Добкін

Харків. 2 жовтня. УНІАН. На заводі ім. Шевченка найближчим часом буде виплачено ще 8 млн грн заборгованої зарплати.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні губернатор Михайло Добкін.

За його словами, на оборонному підприємстві щодня триває робота із виплати боргів із заробітної плати співробітникам – на сьогодні із 10 млн грн, які були виділені з держбюджету на погашення боргу, вже виплачено 2 млн грн, ще 8 млн грн буде виплачено працівникам заводу найближчим часом.

«Сьогодні на заводі залишилося невиплачених 8 мільйонів гривень із тих коштів, які було виділено. Процес виплат триває успішно, тому говорити про те, що не виплачуються гроші, не доводиться. Зараз завод уже не може залишатися в такому вигляді, як існував раніше. Є ціла група людей, які відмовляються надалі працювати на цьому підприємстві та одержують повний розрахунок. Вони отримують ті гроші, які повинні отримати, і розривають свої боргові відносини з заводом. Це обов`язкова процедура, тому що фонд оплати праці при цьому значно скоротиться, і держава не буде нести такі збитки», - сказав М.Добкін.

На його думку, сьогоднішня акція протесту проти невиплат заборгованості із зарплати на заводі ім. Шевченка - не більше, ніж спроба однієї з політичних сил привернути увагу напередодні виборів.

«Серед тих людей, які сьогодні вранці намагалися перекрити дорогу, дійсних працівників заводу ім. Шевченка не було. Там були люди, які давно вийшли на пенсію, або їх звільнили в попередній період. За великим рахунком, це була чергова політична акція. Вона не увінчалася успіхом, тому що робітники заводу її просто не підтримали», - заявив М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці біля прохідної заводу ім. Шевченка пройшла акція з вимогами виплати заборгованих зарплат. Близько 40-50 осіб на 10 хвилин заблокували рух трамваїв на вулиці Жовтневої революції. Одним з організаторів акції виступила громадська організація «Трудова Харківщина».