Наступного року Харківщина завершить програму «Шкільний автобус» - Добкін

Харків. 5 жовтня. УНІАН. У 2013 році програма «Шкільний автобус» в Харківській області буде завершена.





Про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін на церемонії урочистої передачі сертифікатів і ключів від нових шкільних автобусів, повідомляє сайт ХОДА.

За словами губернатора, проект досяг завершальній стадії, і він не бачить перешкод для його успішного завершення.

«Наступного року ми повністю завершимо програму «Шкільний автобус» та будемо проводити оновлення старого автобусного парку. Я не бачу причин, які можуть перешкодити нам це здійснити», - сказав М.Добкін.

Він підкреслив, що для реалізації програми «Шкільний автобус» задіяні всі бюджети. Так, райони, де соціально відповідальний бізнес бере на себе фінансові зобов`язання щодо ремонту шкіл та дитсадків, мають можливість акумулювати заощаджені кошти і перенаправити їх на придбання шкільних автобусів.

«Нашим дітям необхідно отримати якісну освіту, тому реалізація програми «Шкільний автобус» - це прямий обов`язок керівника будь-якого рангу: селищного, районного та обласного. І всі разом ми будемо вирішувати цю задачу», - сказав Михайло Добкін.

Фото прес-служби ХОДА