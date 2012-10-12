Митники не дали вивезти контрабандою до Росії раритетну книгу

Харків. 12 жовтня. УНІАН. На Харківщині митники вилучили в 22-річного громадянина України стародавнє видання творів Михайла Лермонтова, яке він намагався вивезти до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у Харківській обласній митниці, він намагався вивезти книгу «з явними ознаками старовини» в електричці сполученням «Харків - Наумівка», приховавши її від митного контролю під особистими речами в поліетиленовому пакеті.

В електропотягу працівники митного посту «Козача Лопань» провели усне та письмове декларування пасажирів щодо переміщення заборонених або обмежених до переміщення через державний кордон речей. Ніхто з пасажирів не вказав про наявність таких предметів.

Під час огляду пакету 22-річного чоловіка митники виявили книгу «Академическая Библіотека Русскихъ Писателей. Выпускъ 5-й. Полное собраніе сочиненій М.Ю. Лермонтова. Томъ четвертый. Подъ редакціей и съ примьчаніями Проф. Д.И. Абрамовича. Изданіе Разряда изящной словесности Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ. 1911».

У своєму поясненні парубок повідомив, що ця книга належить йому і він везе її у подарунок, а оскільки не знає, як можна перевезти таку книгу через митний кордон України, вирішив її приховати.

На порушника складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».

На цей час книгу вилучено і передано для зберігання на склад митниці. Експерти встановлюють її вартість, історичну та культурну цінність.