Сьогодні у Харкові стартують Дні російського кіно

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Сьогодні в рамках проекту «Харьковская сирень» PS» стартують Дні російського кіно в Харкові.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в заходах візьмуть участь такі російські актори, як Лариса Лужина, Андрій Руденський, Світлана Тома, Ігор Черницький, Тимофій Федоров, Микола Бурлак та Микола Романов.

Зокрема, о 17.00 у червоному залі кінотеатру ім. О. Довженка (м. Харків, вул. 23 Серпня, 61) відбудеться відкриття Днів російського кіно в Харкові в рамках проекту «Харьковская сирень» PS».

18 жовтня о 14.50 в блакитному залі кінотеатру ім. О. Довженка відбудеться показ фільму «Спокута» (режисер А. Прошкін).

19 жовтня о 14.50 в блакитному залі кінотеатру ім. О. Довженка відбудеться показ фільму «Все для Єви» (режисер К. Фоліян);

20 жовтня о 12.50 в блакитному залі кінотеатру ім. О. Довженка відбудеться прем`єра фільму «Шукачі скарбів» (режисер Н. Щербаков).

Фото прес-служби ХОДА