Сьогодні у Харкові стартують Дні російського кіно
Демонстрація - в кінотеатрі ім. Довженка
Харків. 17 жовтня. УНІАН. Сьогодні в рамках проекту «Харьковская сирень» PS» стартують Дні російського кіно в Харкові.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в заходах візьмуть участь такі російські актори, як Лариса Лужина, Андрій Руденський, Світлана Тома, Ігор Черницький, Тимофій Федоров, Микола Бурлак та Микола Романов.
Зокрема, о 17.00 у червоному залі кінотеатру ім. О. Довженка (м. Харків, вул. 23 Серпня, 61) відбудеться відкриття Днів російського кіно в Харкові в рамках проекту «Харьковская сирень» PS».
18 жовтня о 14.50 в блакитному залі кінотеатру ім. О. Довженка відбудеться показ фільму «Спокута» (режисер А. Прошкін).
19 жовтня о 14.50 в блакитному залі кінотеатру ім. О. Довженка відбудеться показ фільму «Все для Єви» (режисер К. Фоліян);
20 жовтня о 12.50 в блакитному залі кінотеатру ім. О. Довженка відбудеться прем`єра фільму «Шукачі скарбів» (режисер Н. Щербаков).