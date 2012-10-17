У Харкові відкрилися Дні російського кіно

Харків. 17 жовтня. УНІАН. У кінотеатрі ім. О. Довженка відбулася церемонія відкриття Днів російського кіно в Харкові в рамках проекту «Харьковская сирень» PS», повідомляє сайт облдержадміністрації.

У церемонії брали участь начальник управління у справах преси та інформації Харківської ОДА, співголова оргкомітету кінофестивалю «Харківськая сирень» Вікторія Маренич, генеральний консул Російської Федерації Сергій Семенов, секретар Союзу кінематографістів РФ Сергій Новожилов, відомі російські актори та мітці Лариса Лужина, Андрій Руденський, Світлана Тома, Ігор Чернецький, Тимофій Федоров, Микола Бурлак та Микола Романов.

«Моя душа наповнена комплементами на адресу людей, що живуть у цьому місті, на адресу вашого міста, такого гарного і привітного, - звернувся до присутніх актор А.Руденський, - Перед тим як стати актором, я вчився в архітектурному інституті, я люблю подорожувати і осягати міста. У вашому місті мої очі радіють. Мені подобається це місто, воно мені вкрай симпатичне, і я буду радий побувати в ньому ще».

Перед демонстрацією фільмів актори представили глядачам концертну програму. «Ми відроджуємо колись популярну традицію - для вас співають артисти кіно, - сказав секретар Союзу кінематографістів РФ С.Новожилов, - раніше, за радянських часів, такі програми знаходили відгук у душах глядачів, і ми вирішили повернутися до цієї форми спілкування. І сьогодні вам ми даруємо виступи улюблених акторів».