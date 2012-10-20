У Харкові поляки відзначили свято Відновлення незалежності Польщі

Харків. 20 жовтня. УНІАН. У Харкові польська громада відзначила свято Відновлення незалежності Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистий прийом з нагоди польського національного свята у Superior Golf Club на П’ятихатках провів Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Ґранат.

Привітали польську громаду очільники Харківської облдержадміністрації та Харківського міськвиконкому.

Родзинкою прийому став банкет старопольської кухні, який провів ректор Академії готельного бізнесу та громадського харчування в Познані, доктор Роман Давід Таубер. Шеф-кухарю асистували студенти Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету й Академії готельного бізнесу та громадського харчування в Познані.

Довідка УНІАН. День відновлення незалежності Республіки Польща святкують з 1989 року як державне свято. Його відзначають 11 листопада на згадку про те, що 11 листопада 1918 року закінчилася Перша світова війна і, після 125 років поділу Польщі між Пруссією, Росією і Австрією, країна знову з’явилася на карті Європи.

День відновлення незалежності - державний вихідний день, який супроводжується підняттям прапорів, виступом президента країни, офіційних осіб, відомих політичних діячів, а також військовим парадом у центрі Варшави. У всіх містах Польщі проходять урочисті заходи, концерти і народні гуляння.