До кінця року Харківщина погасить борги із зарплати в бюджетній сфері - Добкін

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Харківська область до кінця року повністю розрахується з боргами із зарплати в бюджетній сфері.

Про це сьогодні в програмі «Від влади до громади» повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, додаткова дотацію з державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ у сумі 53 млн. 210,4 тис. грн. вже розподілена.

«Левова частка пішла на компенсацію тієї різниці, якої нам не вистачало для оплати праці бюджетників. Частина з цих коштів буде розподілена на сесії обласної ради, яка орієнтовно має відбутися 15 листопада. На ній ми додаткову дотацію в розмірі 7 млн. грн. спрямуємо на оплату праці працівників театрів, які теж сьогодні мають дефіцит із заробітної плати. Я абсолютно впевнений, що новий рік Харківська область зустріне без жодного боргу із зарплати в бюджетній сфері», - передає слова М.Добкін, прес-служба облдержадміністрації.