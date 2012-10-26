У Харкові виступила Білик, концерт якої подарувала харків'янам нардеп Бережна

Харків. 26 жовтня. УНІАН. 25 жовтня у Харкові на сцені ККЗ «Україна» відбувся концерт народної артистки України Ірини Білик. Виступити перед харків`янами співачку запросила народний депутат України Ірина Бережна, повідомляє Status quo.

«Цей концерт - подяка вам, харків`янам, за вашу громадянську позицію, за небайдужість і любов до міста, в якому ми з вами живемо. Я дуже вдячна вам за підтримку, щирість, які відчувала всю виборчу кампанію. Спасибі за тепло ваших рук і дружні слова напуття. Я ще більше переконалася в тому, що Харків - місто світлих і цілеспрямованих людей. Людей, з якими, як мовиться, можна йти і у вогонь, і у воду», - сказала І.Бережна, звертаючись до глядачів перед початком концерту. Народний депутат також подякувала своїй згуртованій і дружній команді, з якою вона пройшла всю виборчу кампанію.

У залі серед глядачів була присутня мати І.Бережної. «Вона завжди знаходиться поряд зі мною у важкі моменти життя, завжди думає про мене, підтримує і переживає», - поділилася І.Бережна. Зал зустрів слова народного депутата аплодисментами.

Під час свого виступу І.Бережна зізналася, що для неї дуже важливо розуміти, що її робота народного депутата необхідна людям, і пообіцяла, що в наступному скликанні Верховної Ради працюватиме зі ще більшим завзяттям. «Я докладу весь свій професійний і життєвий досвід, всі свої сили, щоб ми разом змогли ще більше пишатися Харковом. Щоб життя ставало краще, і це відчував кожен мешканець нашого міста», - зазначила парламентарій.

Після цього І.Бережна запросила на сцену співачку і свою подругу Ірину Білик. Перед початком концерту народна артистка України відзначила, що вони з І.Бережною гарні подруги, але, на жаль, рідко бачаться. «І ось коли Ірина Бережна подзвонила мені і запитала, чи є у мене вихідний, щоб приїхати до Харкова, я без роздумів погодилася. Хочу подарувати вам прекрасний настрій, тим більше, напередодні виборів. А також хочу підтримати свою подругу, добру і чуйну людину, і побажати Ірині Бережній - надії Харкова - щоб у неї все було добре, і щоб всі її добрі справи реалізовувалися й надалі», - сказала І.Білик.

Під час концерту співачка виконала свої нові й старі хіти, серед яких «Горобина яскраво-червона», «Дві рідні душі», «Моя любов», «Сніг», «Непрошений гість», «Якщо ти хочеш», «Я кохаю його за те», «Любов - отрута», «Ми будемо разом» та інші.

Довідка. Вибори у Верховну Раду відбудуться 28 жовтня. І.Бережна висунута Партією регіонів кандидатом у мажоритарному окрузі №169 (Київський район Харкова).