У Харкові поклали квіти на Меморіалі Слави

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Сьогодні на Меморіалі Слави в Лісопарку відбулося урочисте покладання квітів з нагоди 68-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в церемонії взяли участь голова облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської облради Сергій Чернов, заступники губернатора Олег Анпілогов та Андрій Моченков, заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат, представники облдержадміністрації, міськвиконкому, громадських організацій, ветерани та духовенство.

Учасники церемонії поклали до монумента Батьківщини-Матері вінки і квіти в пам`ять про загиблих. Учасники церемонії вшанували пам`ять воїнів-визволителів і всіх полеглих у Великій Вітчизняній війні хвилиною мовчання, було виконано державний гімн і дано рушничний салют. 68-й річниці визволення України було присвячено урочисте проходження колон курсантів різних родів військ.

Урочистості завершилися панахидою за тими, хто боровся за свободу своєї Батьківщини і віддав за неї життя.

Довідка. 28 жовтня – День визволення України від фашистських загарбників, який було встановлено Указом Президента України № 836 від 20.10.2009 р. з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності українського народу у Другій світовій війні.