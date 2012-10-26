Добкін привітав жителів Харківщини з 68-ю річницею визволення України від фашистських загарбників

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав жителів Харківщини з 68-ми роковинами визволення України від німецько-фашистських загарбників.

Вітанні розміщене на офіційному сайти облдержадміністрації.

«28 жовтня ми відзначаємо дорогу для українського народу дату – 68-ту річницю визволення України від фашистських окупантів. Свобода від рабства дісталася дорогою ціною. Кожна п`ядь нашої землі залита кров`ю, освячена життями загиблих і не народжених на світ. Давайте пам`ятати про це завжди. І нехай ніколи вража нога не ступить на нашу землю», - йдеться у привітанні М.Добкіна.