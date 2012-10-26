У ХАІ відкрилася приймальня Ірини Бережної

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Перша з обіцяних народним депутатом Іриною Бережною громадських приймалень у вузах столиці Слобожанщини відкрита в Харківському національному аерокосмічному університеті імені Жуковського.

Коментуючи подію, І.Бережна висловила упевненість у важливості розпочатого нею процесу створення громадських приймалень у вищих навчальних закладах Харкова, повідомляє прес-служба народного депутата.

«Студентські ініціативи містять масу свіжих, прогресивних ідей, здатних підняти країну на новий рівень», - сказала І.Бережна.

«Але, як показує практика, - додала вона, - до думки молодих людей мало прислухаються. Часто студент може викласти свої думки лише в соціальних мережах, а це неправильно. Я роблю все, аби змінити ситуацію. Тому незабаром мої приймальні з`являться і в інших вузах міста».

Як повідомлялося раніше, І.Бережна, що відома своїми ініціативами у сфері молодіжної політики, пообіцяла відкрити свої приймальні у вищих навчальних закладах Харкова.

«Деякі пропозиції, які озвучують студенти, бувають мудрішими і конструктівнішими, аніж заяви окремих кандидатів економічних наук», - зазначила тоді народний депутат.

І.Бережна є автором законів «Про перше робоче місце», «Про доступне житло для молоді», ініціативи прирівнювання виплат матерям на дітей менших трирічного віку до прожиткового мінімуму, а також створення банку законодавчих студентських ініціатив.

