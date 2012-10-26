Добкін пропонує заборонити торгівлю військовими нагородами

Харків. 26 жовтня. УНІАН. З пропозицією розпочати боротьбу проти торгівлі військовими нагородами звернувся до представників ветеранських організацій області голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

Свою позицію керівник області висловив під час зустрічі з ветеранами, яка пройшла в рамках проекту «Чай з губернатором», повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Пам`ять про героїзм наших предків формується з багатьох складових: жива розмова з ветераном, блиск його орденів або орденських планок змушують мовчати будь-яких, навіть самих бешкетних дітей, і слухати уважніше, ніж вони слухають найсуворішого вчителя», - сказав М.Добкін.

Але, в той же час, - додав він, «ми зустрічаємося сьогодні з речами, які інакше як цинічними я назвати не можу: це ситуація, коли відкрито, не соромлячись, торгують військовими нагородами. Торгують медалями та орденами тих людей, які для того, щоб їх отримати іноді віддавали життя, а дуже часто своє здоров`я. У дуже молодому віці вони втрачали отримували важкі поранення, які давали про себе знати все подальше життя. А хтось сьогодні може винести орден чи медаль діда і продати їх для того, щоб дозволити собі якісь банальні речі, які непорівнянні з цими цінностями».

Голова облдержадміністрації запропонував від імені громадських ветеранських організацій звернутися до правоохоронних органів для припинення всіх цих речей, які, на його погляд, ламають незміцнілі дитячі душі.

«Якщо вони бачать, що орден можна купити і в ордена є ціна у грошовому вимірі, значить, і ставлення до якихось більш вагомих речей у дітей може сформуватися точно таке ж. Я як ініціативу готовий запропонувати об`єднати зусилля в цьому плані, провести велику виховну роботу з молоддю та звернутися до правоохоронців для того, щоб вони більш ретельно відстежували ці речі. Ми повинні ініціювати боротьбу з торгівлею нагородами, тому що за нас цього ніхто не зробить», - сказав М.Добкін представникам ветеранських організацій.