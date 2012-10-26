У Харкові кандидати в нардепи від Батьківщини подали до суду на Кернеса

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Кандидати в народні депутати України по мажоритарних округах №168 та №169 від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Ігор Балута та Олександр Кірш подали до суду на Харківського міського голу Геннадія Кернеса за ведення ним політичної агітації під час сесії міськради.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина».

На думку кандидатів у народні депутати, промова Г.Кернеса на сесії Харківської міської ради 24 жовтня «є передвиборчою агітацією, яка проведена посадовою особою органу місцевого самоврядування в робочий час в приміщенні органу місцевого самоврядування».

У своєму позові І.Балута та О.Кірш звернули увагу на те, що Г.Кернес своїми діями порушив кілька пунктів статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» та статті 2, 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

«Вказаними діями Г.А. Кернеса грубо порушено Закон України «Про вибори народних депутатів України», попрані права інших суб’єктів виборчого процесу, в тому числі й Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», - йдеться в позовній заяві.

І.Балута та О.Кірш звернулися до Харківського окружного адміністративного суду з вимогою визнати дії Г.Кернеса, що полягають у проведенні передвиборчої агітації, незаконними. Судове засідання заплановане на сьогодні, 26 жовтня 2012 року.