У Харкові відкрився музей Партії регіонів

Харків. 26 жовтня. УНІАН. У Харкові відкрився музей харківської обласної організації Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, музей розташований у приміщенні офісу облорганізації партії.

За словами куратора музею Вікторії Юрченко, музей облорганізації Партії регіонів відкритий у день 15-річчя партії. Це перший в Україні музей Партії регіонів.

В.Юрченко повідомила, що музей буде відкритий для відвідування, й усі бажаючі зможуть ознайомитися з представленими в ньому оригіналами історичних та знакових документів про створення та діяльність партії в Харкові, зразками партійних квитків, історією створення усіх місцевих в області партійних осередків, біографіями керівників партії за весь час її існування, фотоархівом головних заходів ПР, підшивкою усіх випусків газети «Время регионов Харьковщины».

В.Юрченко підкреслила, що експозиція музею буде постійно поповнюватися. За її словами, в музеї також будуть демонструватися фільми про роботу харківської облорганізації ПР, зокрема у листопаді планується презентувати фільм «Про створення партії в нашому місті».

В урочистій церемонії відкриття музею взяли участь голова облорганізації партії, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін , представники міської та обласної влади Олександр Кривцов, Олена Олешко, Валентин Дулуб, старійшини облорганізації партії.

М.Добкін висловив готовність поповнити експозицію музею цінними для історії партії експонатами. «Є в мене, однозначно, десь зберігся, той шарф, із яким я 13 листопада 2004 року у прямому ефірі з пані Тимошенко у передачі, яку вів Геннадій Адольфович Кернес, з’ясовував стосунки на предмет правомірності - неправомірності призначення третього туру виборів. Цей шарф має для мене певне значення, але, я думаю, заради музею можна буде ним поділитися», - сказав М.Добкін.

Присутній на відкритті музею заступник голови «Молодих регіонів» Габріель Михайлов презентував в експозицію музею експонат, який, за його словами, символізує «мізки партії» – пластмасову півкулю головного мозку.

В.Юрченко наголосила, що облорганізація ПР пройшла тривалий та успішний шлях розвитку. Вона підкреслила, що у 1997 році в облорганізації партії налічувалося 68 членів, а на сьогодні обласна партійна організація нараховує 150 тисяч партійців.

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