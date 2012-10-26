Футболістів «Металіста» в аеропорту зустрічали 5 сотень фанів

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Сьогодні ФК «Металіст» повернувся з Норвегії до Харкова.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, після трьох годин польоту літак з делегацією футбольного клубу «Металіст» на борту успішно приземлився в Міжнародному аеропорту «Харків».

Швидка процедура паспортного контролю і отримання багажу, і футболісти вже роздають автографи і фотографуються з шанувальниками «жовто-синіх», яких приїхало в аеропорт близько п`яти сотень. Кожного представника команди, що виходить із зони прильоту, уболівальники супроводжували оваціями і дякували за перемогу в Норвегії.

«Керівництво футбольного клубу «Металіст», тренерський штаб і футболісти дякують уболівальникам харківської команди за підтримку і теплу зустріч на батьківщині», - йдеться у повідомленні.

Фото сайту ФК «Металіст»