Харківська область повністю готова до проведення парламентських виборів - Добкін

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Харківська область повністю готова до проведення виборів народних депутатів України.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні в інтерв`ю програмі «Акцент» на Першому діловому телеканалі голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, напередодні дня тиші в Харківській області ситуація спокійна. З дня початку виборчої кампанії всі політичні сили мали можливість вільно проводити агітацію, використовуючи всі законні методи.

«Харківський регіон готовий до виборів: усі дільниці підготовлені, робота з матеріально-технічного забезпечення виконана на 100%, всі дороги і під`їзди до виборчих дільниць приведені в порядок. Хочу відзначити, що нинішня кампанія була найспокійніша. Упевнений, що й день голосування буде спокійним. Сподіваюся, що погана погода, яку прогнозують синоптики, не завадить виборчому процесу, і явка виборців буде високою», - сказав М.Добкін.

Також він зазначив, що багато політичних сил не вели виборчу кампанію на Харківщині, не проводили акцій, які могли б вплинути на результат голосування.

«У цьому році в Харківській області буде набагато більше міжнародних спостерігачів, ніж на попередніх виборах до місцевих органів влади та Харківського міського голови. Тому, вони можуть своїми очима подивитися і об`єктивно оцінити як підготовку, так і сам день голосування. Упевнений, що наша відкритість та рішення Кабінету Міністрів про встановлення веб-камер на виборчих дільницях буде запорукою максимально прозорого процесу голосування. А за результатами виборів, ми очікуємо, що в парламенті інтереси Харківського регіону представлятимуть від 14 до 20 осіб. Сподіваюся, що народні депутати від Харкова будуть представлені у всіх комітетах Верховної Ради. Це означає, що Харківський регіон отримає підтримку всіх ініціатив і пілотних проектів, яких у нас дуже багато. Бажаю новому складу Верховної Ради займатися виключно законотворчою діяльністю і ухвалювати ті закони, які б виконувалися», - сказав М.Добкін.