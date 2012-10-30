В ДПтС передумали пускати до Тимошенко главу місії спостерігачів ОБСЄ

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України скасувала дозвіл на побачення засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з головою місії спостерігачів від ОБСЄ Вальбургою Габсбург Дуглас.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС, «на сьогодні, 30 жовтня, було заплановано побачення засудженої Ю.Тимошенко з головою місії спостерігачів за парламентськими виборами від ОБСЄ Вальбург Габсбург Дуглас, на яке попередньо керівництвом ДПтС було надано відповідний дозвіл».

«Однак, зважаючи на нові обставини, що виникли учора, а саме відмову Ю.Тимошенко від вживання їжі, з урахуванням необхідності постійного перебування засудженої під наглядом лікарів, а також враховуючи рекомендації лікарів та вимоги відомчої нормативної бази на такий випадок, ДПтС інформує про неможливість здійснення раніше запланованого побачення», - наголосили у відомстві.

В ДПтС уточнили, що про це повідомили і засуджену, і представників ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко зачитав листа екс-прем’єра, в якому вона заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.