Салигін нагородив журналістів

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Низка харківських журналістів отримала нагороди від Харківської обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, почесні нагороди і цінні подарунки були вручені головою облради Василем САЛИГІНИМ на позачерговій сесії 15 жовтня, яка обговорила питання про свободу слова в Харківській області.

«За вагомий особистий внесок у розвиток журналістської справи, активну громадську позицію, високий професіоналізм, відданість справі, захист державних і регіональних інтересів, за діяльність спрямовану на забезпечення свободи слова на Харківщині» Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава» нагороджені:

ГРУЗИНСЬКИЙ Дмитро, власний кореспондент регіонального відділу ТОВ «Національні інформаційні системи» (телеканал «Інтер»)

ЛЬВОВА Олена, редактор тижневика «Mediapost»

МАРЕНИЧ Вікторія, прес-секретар Харківського міського голови

НОСКОВ Володимир, власний кореспондент у Харківській області ТОВ радіо «ЕРА»

РОМАНЕНКО Валентина, редактор газети «Сільські новини» Валківського району

ФОМЕНКО Віктор, керівник програми «Прямая речь» (7 канал)

Трудовий колектив Харківської обласної державної телерадіокомпанії

Трудовий колектив АТ «Телерадіокомпанія «Simon»

Трудовий колектив газети «Время»

Заохочувальною відзнакою голови обласної ради – «Цінний подарунок – годинник з логотипом «Голова Харківської обласної ради» нагороджені:

ГЄНКІН Аркадій, журналіст газети «Время»

КЛИМЕНКО Ірина, кореспондент Медіа-групи «Объектив»

ЛІГОСТАЄВА Світлана, власний кореспондент Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ»

НІКОЛАЄВА Марина, редактор відділу розслідувань ТОВ «Телекомпанія «АТН»

ПІДДУБНИЙ Ігор, директор ТК «Харьковские новости», телерадіокомпанії «Радіо «Новая волна», головний редактор тижневика «Пятница»

РЕВЕНКО Володимир, головний редактор газети «Слобідський край»

РУМЯНЦЕВА Ірина, шеф-редактор газети «50+»

СІВЦОВА Ольга, головний редактор газети «Время регионов Харьковщины»

ШАПРАВСЬКИЙ Віктор, редактора відділу політики ТОВ «Телекомпанія «АТН»

ШВЕЦЬ Олександр, завідуючий представництвом Національної телекомпанії України в Харківській області, шеф-редактора журналу «Губерния»

ЮРОВСЬКА Дар’я, головний редактор Харківської обласної державної телерадіокомпанії.