Металіст вибув з боротьби за Кубок України

1:2 у Львові з Карпатами

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст вибув з боротьби за Кубок України. Як повідомляє сайт клубу, у матчі 1/8 Кубка харків’яни поступилися у Львові місцевим Карпатам з рахунком 1:2. Металіст першим відкрив рахунок (Крістальдо, 72), однак у відповідь швидко пропустив гол (Штиліч, 76). Запекла боротьба завершилася пропушеним другим голом у другому додатковому таймі (Кенія, 107). Склад Металіста: Дишленковіч, Обрадовіч (к), Березовчук, Торсигльєрі (Барвінко 111), Пшеничних, Шарпар, Торрес, Ребенок (Вілліан 46), Бланко, Марлос (Едмар 70), Крістальдо. Запас: Денчук, Шелаєв, Радченко, Шопін.

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