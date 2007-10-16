Облрада заступилася за Салигіна

Харків. 16 жовтня. УНІАН. Депутати Харківської облради звернулися до голови Вищої ради юстиції, голови Верховного суду України, інших інстанцій, а також до ЗМІ Харківщини.

Як інформує сайт облради:

«Депутатский корпус принял позитивное решение в вопросе «О свободе слова в Харьковской области». Принятие этого решения предусматривает направление Обращения к председателю Высшего совета юстиции Украины, Председателю Верховного Суда Украины, председателю Совета судей Украины, а также к представителям средств массовой информации Харьковщины.

В Обращении областной совет, в частности, выразил обеспокоенность «ситуацией относительно свободы слова в Харьковской области и вынужден констатировать, что ограничение права на высказывание своего мнения становится нормой в нашем регионе». Депутаты считают недопустимым «осуществление такого давления со стороны любой ветви власти, в том числе судебной».

Обращение областного совета связано с постановлением Киевского районного суда города Харькова от 8 октября 2007 года, который «запретил Cалыгину Василию Викторовичу, как должностному лицу - председателю Харьковского областного совета, – и всем телекоммуникационным средствам массовой информации распространять любую информацию о депутате областного совета Самусєве В.Є.».

Таким образом, «выполняя постановление суда, председатель областного совета Салыгин В.В. не сможет обеспечить соблюдение требований 55 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и статьи 18 Регламента Харьковского областного совета относительно беспристрастного ведения пленарного заседания и создания равных возможностей депутатам совета для участия в обсуждении вопросов, а также свободной работы средств массовой информации во время проведения пленарных заседаний», - сказано в Обращении.

Харьковский областной совет выразил надежду, что «в будущем такие решения судей недопустимы для страны, в которой строится демократическое общество».

После принятия обращения на сессии были рассмотрены депутатские запросы».

Звернення прийняте сьогодні за підсумками обговорення питання про свободу слова в Харківській області на позачерговій сесії, яка працювала 15 і 16 жовтня.