Повністю тепло прийде не раніше вихідних

Харків.16 жовтня. УНІАН. У житлових будинках Олексіївки, Павлового поля, Холодної гори Центру та частини Салтівки тепло з’явиться не раніше вихідних.

Як повідомляє Медіапорт, всі ці райони, а це майже третина Харкова, обслуговує ТЕЦ-5, яка сьогодні не має газу.

За інформацією головного інженера ТЕЦ-5 Михайла ГОЛОВІНА, керівництво підприємства планує укласти договори з газовиками. Після цього днів два піде на «розкачку системи».

«Гадаю, що за пару-трійку днів це питання договірне буде завершене. На п’ятницю, 19 число, офіційно є виклики прибути представникам ТЕЦ-5 для підписання договорів», - сказав М.ГОЛОВІН.

Переговори у Києві між газовиками, представниками харківських ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5 та «Харківських теплових мереж» тривають. Заборгованість за газ загалом становить 80 млн. грн. «Газ України» вимагає гарантій, що боржники погасять борги і будуть справно сплачувати надалі.

Медіапорт наводить слова мера Михайла ДОБКІНА, що «місто Харків буде з теплом. Своєчасно, в суворо визначені законом терміни».

Сьогодні міська влада, як і раніше, стверджує: газу немає, але опалювальний сезон є. У лікарнях, школах і дитсадках вже тепло. Опалення в житлових будинках з’явиться лише після підписання договорів. Якщо у звичайній квартирі батареї теплі вже сьогодні, це означає, що будинок стоїть на одній «гілці» з дитсадком чи лікарнею, пише Медіапорт.