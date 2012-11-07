Янукович відзначив харків’ян державними нагородами

Укази Президента

Харків. 7 листопада. УНІАН. Указами Президента України Віктора Януковича (від 3 листопада) низку харків’ян відзначено державними нагородами з нагоди Дня залізничника та Дня працівника соціальної сфери. Зокрема, присвоєно почесні звання «Заслужений працівник соціальної сфери України» начальнику Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області Віктору Ачкасову та головному спеціалісту відділу Красноградського районного центру зайнятості Людмилі Волковій (Указ Президента України № 628/2012). Також з нагоди Дня залізничника присвоєно почесне звання «Заслужений працівник транспорту України» шляховому майстру бригади Лозівської дистанції колії ДП «Південна залізниця» Сергію Зубрицькому та нагороджено медаллю «За працю і звитягу» чергового станційного поста централізації відокремленого підрозділу «Станція Основа» ДП «Південна залізниця» Марію Штефан. Орден «За заслуги» III ступеня отримав старший електромеханік дільниці Лозівської дистанції електропостачання ДП «Південна залізниця» Ігор Фетисов, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

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