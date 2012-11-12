У Харкові затримано працівника «Беркута», який торгував наркотиками

Харків. 12 листопада. УНІАН. У Харкові стосовно працівника батальйону міліції особливого призначення «Беркут» за торгівлю наркотиками порушено кримінальну справу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника прокуратури області Артура Оганнісяна.

Правоохоронці встановили, що старший прапорщик міліції за 2 тис грн продав харків’янину наркотичну речовину марихуану вагою понад 102 грами. Крім того, у його автомобілі було знайдено ще 6 пакетів із марихуаною вагою 320 грамів.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ч.2 ст.307, ч.3 ст.364 КК України (незаконне виробництво чи збут наркотичних речовин або їх аналогів; зловживання службовим становищем).

Наркоторговця затримано в порядку ст.115 КПК України.