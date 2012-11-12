У Школі юного журналіста відбулося друге заняття

Харків. 12 листопада. УНІАН. В прес-центрі Харківської облдержадміністрації 10 листопада відбулося друге в 2012/2013 навчальному році заняття Школи юного журналіста.

У ньому взяли участь 30 учнів 7-11 класів з 15 районів Харківської області, які вже мають певний досвід співпраці з районними ЗМІ та пов`язують з журналістикою свою майбутню професійну діяльність, повідомляє сайт ХОДА.

Спілкуючись з учнями, начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич розповіла про теми занять і представила журналістів, які їх проводитимуть.

«Я вітаю вас на черговому занятті Школи юного журналіста. Ми взяли на себе відповідальність за те, щоб навчити вас азам журналістики, і сьогодні у нас дуже різноманітна, велика програма. Минуле заняття ми закінчили тим, що дали вам можливість ознайомитися з однією з виставок, які демонструються сьогодні в Харкові. Ви отримали завдання написати про це інформацію - такою, якою ви її бачите, і сьогодні ми будемо з нею працювати. Головний редактор газети «Слобідський край» Лариса Гнатченко покаже вам, як одна інформація може існувати у вигляді замітки, репортажу або лягти в основу не зовсім популярного на сьогоднішній день жанру, яким ви також повинні володіти, - фейлетону», - сказала В.Маренич.

У ході першої частини заняття особистий фотограф голови Харківської облдержадміністрації Дмитро Верещинський провів з юними журналістами майстер-клас, під час якого вони отримали знання про роботу фотокореспондента і дізналися, що таке кадр, план, ракурс і багато іншого, що необхідно для якісного фотознімку.