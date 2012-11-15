Завтра в Харкові покажуть «Тореадорів з Васюківки»

Харків. 15 листопада. УНІАН. До Дня працівників радіо, телебачення і зв’язку проект «Харьковская сирень. PS» підготував сюрприз для харків’ян.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, в Блакитному залі кінотеатру ім. Олександра Довженка 16 листопада можна буде подивитися короткометражну дитячу комедію «Тореадори з Васюківки» та поспілкуватися з Олександром Бартеньєвим, який зіграв одну із головних ролей у стрічці.

Фільм за однойменним твором Всеволода Нестайка знятий Харківською студією телебачення у 1965 році і отримав Гран-прі на Міжнародному фестивалі в Мюнхені (Німеччина, 1968) і головну премію на Міжнародному фестивалі в Олександрії (Австралія) у 1969 році.

Початок о 15.00. Вхід вільний.