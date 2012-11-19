З Тимошенко хочуть зустрітися Квасневський і Кокс

Харків. 19 листопада. УНІАН. До екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, сьогодні мають намір приїхати спостерігачі від Європейського парламенту - колишній Президент Польщі Олександр Квасневський і екс-президент Європарламенту Пет Кокс.

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«У мене є інформація, що вони збираються навідати Юлію Володимирівну, але це буде в другій половині дня, ближче до 15-ї години. Як так розумію, вони продовжують роботу місії. Вони не зустрічалися з Юлією Володимірівною ще з минулого приїзду, тому збираються зробити це зараз», - сказав С.Власенко.

Із власних джерел кореспондентові УНІАН стало відомо, що О.Квасневський і П.Кокс отримали дозвіл на побачення із Ю.Тимошенко і зможуть зустрітися з нею сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, О.Квасневський та П.Кокс здійснюють від імені Європейського парламенту моніторинг судових засідань у справах ув’язнених колишніх урядовців України.