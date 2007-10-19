Аваков бере участь у зустрічі глав МЗС України і Росії в Бєлгороді

Харків. 19 жовтня. УНІАН. У російському Бєлгороді розпочалася робоча зустріч міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА і міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА, у якій бере участь голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Відкриваючи зустріч, С.ЛАВРОВ відзначив, що «спілкування у такому форматі стає важливою частиною україно-російських контактів».Говорячи про співробітництво України і Росії, він відзначив, що Харківська область особливо вирізняється рівнем і взаємовигідними результатами Великого Слобожанського ярмарку, співробітництвом з регіонами Росії у сфері науки і освіти, а також роботою єврорегіону «Слобожанський».

У зустрічі міністрів також беруть участь губернатор Бєлгородської області Євген САВЧЕНКО та керівники інших прикордонних областей України і Росії. Серед учасників зустрічі - представники прикордонних, митних і міграційних служб двох країн.

У ході робочої зустрічі планується обговорити актуальні питання міжрегіональної співпраці і в тому числі виконання Угоди про спрощений перетин кордону між Україною і Росією громадянами обох країн.