Добкін обіцяє молодим аграріям привабливі кредити

Харків. 26 листопада. УНІАН. У Харківській області планують створити фонд, який на конкурсній основі відбиратиме проекти з малого бізнесу і фінансуватиме їх за дуже низькою кредитною ставкою.

Про це поінформував в ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, визначальним при відборі на конкурсі стане створення підприємцями нових робочих місць.

«Головним пріоритетом при відборі на конкурсі пропозицій щодо фінансування малого бізнесу буде створення нових робочих місць. Підхід буде приблизно такий: 50% коштів цього фонду підуть на кредитування проектів, пов`язаних з розвитком міської інфраструктури, інші 50% - на реалізацію проектів у сфері сільського господарства», - сказав М.Добкін.

«Мається на увазі, - зазначив він, - переробка сільгосппродукції, організація цікавих видів бізнесу на селі, а це значить створення нових робочих місць, а це нові податки, додаткові можливості. Все це буде для нас дуже важливо, і ми в обов`язковому порядку вже в 2013 році почнемо реалізацію цього проекту».

За словами губернатора, «як мінімум 8-10 мільйонів гривень - це ті кошти, на які ми можемо спиратися наступного року. Якщо ми побачимо серйозний ефект для нашої громади і для економіки нашого регіону, ми будемо шукати можливість збільшити суму».