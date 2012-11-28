Розпочато досудове слідство за фактом побиття Беркутом уболівальника Металіста
«Перевищення службових повноважень»
Харків. 28 листопада. УНІАН. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом застосування працівниками спецпідрозділу «Беркут» фізичної сили до чоловіка із символікою футбольного клубу «Металіст».
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури столиці, провадження відкрито за ч. 2 ст. 365 КК України («перевищення влади або службових повноважень»). Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.
У повідомленні зазначається, що 20 жовтня працівники спецпідрозділу «Беркут» із застосуванням фізичної сили припинили протиправні дії вболівальника футбольної команди «Металіст», котрий під час сварки з жінкою штовхнув її та вона випала з мікроавтобуса.
У Відділі зв’язків зі ЗМІ нагадали, що 20 жовтня на НСК «Олімпійський» проводився футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) - «Металіст» (Харків), після якого стався інцидент між уболівальником із Харкова та міліцією.
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня після матчу 12-го туру української Прем’єр-Ліги між командами «Динамо» (Київ) та «Металіст» (Харків), який завершися з рахунком 1:3, у Києві на НСК «Олімпійський» стався інцидент між фанами «Металіста» та міліцією. Згодом в Інтернеті з’явилося відео, на якому видно, як працівники загону «Беркут» ногами б’ють уболівальників харківського клубу.
22 жовтня голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін звернувся до міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка з проханням розібратися у ситуації, що сталася між уболівальниками харківського клубу «Металіст» та співробітниками спецпідрозділу «Беркут» 20 жовтня в Києві після матчу «Динамо» - «Металіст».
Офіційну заяву у зв’язку з інцидентом зробив ФК «Металіст», керівництво якого висловило стурбованість фактом побиття бійцями загону «Беркут» кількох уболівальників після матчу «Динамо» - «Металіст» у Києві 20 жовтня.
Фото з архіву УНІАН