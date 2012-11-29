В області під опікою - кожна друга дитина, що залишилася без піклування батьків - Шурма

Харків. 29 листопада. УНІАН. В Харківській області під опікою або піклуванням виховується кожна друга дитина, що залишилася без піклування батьків.

Про це на спільному засіданні колегії Харківської обласної державної адміністрації та Харківської регіональної Ради поінформував голови облдержадміністрації Ігор Шурма, повідомляє сайт ХОДА.

За його словами, станом на 25 листопада в області нараховується 4767 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 1,1% від загальної кількості дітей у віці від 0 до 18 років, що проживають у регіоні. Цей показник має в області постійну позитивну динаміку.

І.Шурма також зазначив, що із загальної кількості дітей, що залишилися без піклування батьків, 3040 виховуються під опікою, 953 – у 320 прийомних сім’ях та 61 дитячому будинку сімейного типу. З початку року до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей влаштовано 156 дітей, передано під опіку 340 дітей, 130 – усиновлено.

«На кінець листопада 2012 року 3993 або 83,7 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховується саме у сімейних формах виховання. Під опікою, піклуванням фізичних осіб виховується кожна друга дитина в області, у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу – кожна п’ята», - повідомив І.Шурма.