Румунія збила третій російський дрон за три дні: президент зробив різку заяву

Третій дрон було збито в неділю о 10:13 ранку.

Румунський пілот винищувача F-16 у неділю збив ще один російський безпілотник над Чорним морем. Це вже третій такий випадок за останні три дні.

Міністерство оборони Румунії заявило, що безпілотник було збито о 10:13 ранку за 12 км на північний схід від міста Суліна, над територіальними водами.

Президент Румунії Нікушор Дан уже прокоментував інцидент на своїй сторінці в X, назвавши те, що сталося, "неприпустимим і неприйнятним".

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"Неприпустимо й нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та повітряним простором Європейського Союзу", – написав він.

"Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з надзвичайною серйозністю разом із нашими союзниками", – додав Дан.

Він зазначив, що Румунія ідентифікувала безпілотник, збитий у п’ятницю, як безпілотний літальний апарат типу "Шахед", який широко використовується російськими військами; розслідування щодо збитих у суботу та неділю безпілотників триває.

"Дипломатичний протест Румунії на адресу Російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах цих розслідувань", – додав він.

Міністерство оборони Румунії заявило, що російські безпілотники 33 рази вторглися в національний повітряний простір без дозволу з початку війни, включаючи недільне порушення. Прокуратура виявила уламки безпілотника, збитого в п’ятницю, але все ще шукає уламки двох інших.

"Румунія й надалі рішуче захищатиме свій суверенітет і повітряний простір, але цим провокаціям має бути покладено край", – заявив міністр оборони Румунії Раду Мірута на своїй сторінці у Facebook.

Румунія збиває російські дрони

Перший дрон пілот румунського F-16 збив вранці 24 липня. Зазначалося, що ця територія була безлюдною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику.

А 25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфінту-Георге було збито ще один ворожий дрон.

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