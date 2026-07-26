Путін похизувався, що 'Циркон', який РФ випробовує на українцях, нібито стає точнішим

Диктатор запевнив, що Росія продовжить вдосконалювати ракету.

Кремлівський диктатор Володимир Путін визнав, що російська ракета "Циркон" має проблеми з точністю, і запевнив, що Росія продовжить її вдосконалювати. Про це він сказав 26 липня на зустрічі з військовими ВМФ РФ. Його заяви наводять російські ЗМІ.

"З'являються нові засоби ураження, захисту. Один "Циркон" чого вартий! Там ще працювати з ним, на точність дивитися. Останні застосування показали, що він стає дедалі точнішим. Небагато країн світу мають таку зброю, а ми не тільки маємо, ми його удосконалюємо і будемо робити це далі", - заявив Путін.

Крім того, диктатор наголосив на особливій ролі військово-морського флоту Росії. Він нагадав, що ВМФ є одним із ключових елементів ядерної тріади та відіграє важливу роль у стратегічному стримуванні.

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Окремо російський лідер похизувався підводними човнами з міжконтинентальними балістичними ракетами, які, за його словами, є інструментів "стримування будь-якого противника, завдання йому неприйнятної шкоди у разі агресії".

Також Путін згадав російський криголамний флот, заявивши, що аналогів йому немає в жодній іншій країні світу. Крім цього, диктатор повідомив про перебіг робіт над безпілотним підводним апаратом "Посейдон". Він сказав, що проєкт нібито перебуває на завершальному етапі й наближається до постановки на бойове чергування.

РФ застосовує "Циркони" у війні проти України

Як повідомляв раніше УНІАН, Росія неодноразово била по Україні гіперзвуковими протикорабельними ракетами "Циркон". За результатами аналізу звітів Повітряних Сил України та регіональних повітряних командувань, за перші 19 днів липня РФ вже використала 20 цих ракет, або дві третини річного обсягу виробництва. За весь червень росіяни загалом запустили 15 ракет 3М22 "Циркон". За оцінками ГУР, в середині липня Росія мала у своєму арсеналі понад 120 ракет "Циркон".

Капітан 1-го рангу запасу ВМС України, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук пояснював, чому РФ частіше запускає "Циркони". За його словами, ці ракети складно перехоплювати через їхню високу швидкість. Утім, вони не точні.

Експерт з озброєння Олег Катков розповідав, чим можна збивати російські "Циркони". За його словами, для цього треба мати достатню кількість зенітних протибалістичних ракет - як PAC-3 системи Patriot. Він додав, що підлітний час ракети дуже незначний.

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