Британці не хочуть захищатися, Путін вже може відправляти кораблі, - The Times

Тотальне небажання європейців чинити опір агресії вражає на тлі глобальної нестабільності.

Громадяни європейських країн декларують тотальне небажання захищати свої країни у разі російського вторгнення. Однак ці настрої можуть змінитися у разі реального початку збройного конфлікту. Про це пише The Times.

Видання зокрема наводить дані нещодавнього опитування у Великій Британії, в якому лише 6% опитаних заявили, що добровільно взяли б до рук зброю для захисту країни у разі нападу. Ще 14% відповіли, що погодилися б служити, якби їх безпосередньо мобілізував уряд.

Як пише The Times, настільки низькі показники виглядають вражаючими на тлі нинішньої міжнародної ситуації. Авторка публікації іронізує, що якби була на місці російського президента Володимира Путіна, то вже "вишикувала би військові кораблі біля Дувра". Водночас вона наголошує, що результати соціології не варто сприймати буквально.

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"Війна – це пекло, а останні зміни в медіа та соціальних мережах зробили її жахи видимішими для нас, ніж будь-коли раніше", - пише журналістка.

Попри це, авторка не вважає, що результати опитування відображають реальну поведінку британців у разі прямої військової загрози. Як приклад вона наводить історію знаменитого голосування в Оксфордському союзі 1933 року, коли більшість студентів виступила проти війни "за короля і країну". Однак уже через шість років, після початку Другої світової війни, добровольчі пункти набору в Оксфорді були переповнені.

Ще одним аргументом авторка називає досвід України. За її словами, до повномасштабного вторгнення країна мала нижчий рівень довіри до влади, складніші державні інституції та гірші соціально-економічні показники, однак це не завадило українцям масово стати на захист своєї держави.

"Українці мали значно більш зруйнований суспільний договір, ніж наш, – нижчий рівень життя, менш ефективну бюрократію та ще нижчу довіру до політиків, – і все одно взялися за зброю, коли настав час", - наголосила вона.

Авторка також звертає увагу на деталі опитування. Лише 29% респондентів вважають повномасштабний напад на Велику Британію взагалі можливим у найближче десятиліття. Крім того, 52% пояснили свою неготовність воювати віком або станом здоров'я.

Таким чином авторка публікації не вірить, що у разі війни справді лише від 6 до 14 відсотків британців погодяться захищати країну.

"Зачекай, поки танки Путіна будуть на твоєму подвір'ї, а потім скажи, що не будеш воювати", - іронізує журналістка.

Загроза російського нападу на країни НАТО

Як писав УНІАН, у квітні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може напасти на країну НАТО вже найближчими місяцями, а не роками. Він висловив сумніви щодо готовності Альянсу та США оперативно й практично виконати свої зобов’язання у разі агресії, навівши приклад інциденту з російськими безпілотниками у польському повітряному просторі.

Також ми розповідали, що кордони країн НАТО з Росією залишаються майже неукріпленими, попри заяви політиків про підготовку до можливого вторгнення. Польща та Литва мають лише часткові загородження, Латвія й Естонія почали роботи, але вони просуваються повільно. Лише Фінляндія веде активну розбудову оборонної інфраструктури.

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